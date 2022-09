Twenterand stopt opnieuw geld in duurzaamheidsfonds, speciaal voor mensen die staan te springen om isolatie

Daartoe heeft de gemeenteraad deze week unaniem besloten, na een voorstel van Gemeentebelangen Twenterand, ChristenUnie en PvdA-GroenLinks. Er komt 250.000 euro in de pot, en dit kan nog verder oplopen.

Daarnaast komt er een vangnet van 250.000 euro voor mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen, daardoor meer schulden maken en ter voorkoming dat ze hun huis worden uitgezet. In Twenterand is de nood namelijk het hoogst van de hele regio.

Energiearmoede op de loer bij 3900 tot 4900 huishoudens

Dat bleek uit een kaart van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die nog maar eens aangehaald werd door raadslid Erik Veltmeijer (PVV). Daaruit blijkt dat de energiearmoede het grootst is in het noorden van het land én Twenterand: de enige gemeente die op de kaart ook donkeroranje kleurt. „Tussen de twaalf en vijftien procent van de huishoudens kan de rekening niet betalen. Dat komt neer op 3900 tot 4900 huishoudens”, rekende Veltmeijer uit.

Volledig scherm In Twenterand is meer energiearmoede dan elders in de regio, blijkt uit een kaart van het CBS. © CBS

Veltmeijer stelde voor om nog meer te doen. Hij wilde een miljoen vrijmaken, door geld te stoppen in nieuw op te richten reserves. Maar het maken van nieuwe potjes werd afgeraden door wethouder financiën Roel Koster. „Want dan moeten we daar ook nieuw beleid voor maken.” En beleid maken kost tijd.

Iemand met energielabel F krijgt sneller geld

De kortste klap is geld in al bestaande regelingen te stoppen, waar inwoners met energiearmoede uit kunnen putten om te isoleren. Die is er in ieder geval met het duurzaamheidsfonds. Al wordt dat fonds nu anders ingericht. Uit die pot geld kon voorheen iedere inwoner putten. Het geld dat nu in het duurzaamheidsfonds komt is voor inwoners die het meest behoefte hebben aan isolatiemaatregelen.

Zij komen in ieder geval als eerste aan de beurt. Ter voorbeeld: Iemand met een energielabel F of iemand die de rekening niet meer kan betalen, gaat dan voor een gezin met een bovenmodaal salaris dat de maatregelen prima zelf kan betalen of voor huishoudens met energielabel C.

En mogelijk komt er aan het eind van dit jaar nog meer geld in de pot. Als Zonnepark Oosterweilanden meer heeft opgeleverd dan verwacht, vloeit dit geld ook in het duurzaamheidsfonds. Ook denkt Gemeentebelangen Twenterand (GBT) eraan het geld dat nu nog in het asbestfonds zit, over te hevelen naar het duurzaamheidsfonds. Asbestsanering is niet meer verplicht, tegelijk zit er nog wel twee ton in het daarvoor bestemde fonds.

Als Den Haag niet voldoende helpt springt Twenterand bij

Bovendien komt er een vangnet voor inwoners die hun energierekening niet meer kunnen betalen. 250.000 euro wordt daarvoor vrijgemaakt. Wie daaruit kunnen putten, moet nog bepaald worden. Maar waarschijnlijk zal dit zijn voor mensen die al in de schuldsanering zitten, geen nieuwe schulden mogen maken en dit wel doen met de huidige energietarieven. „We willen vorkomen dat ze afgesloten worden van gas en licht, als de regeling van de overheid niet voldoende is”, zegt GBT-voorman Marcus Elzinga.

Met het vangnet staat Twenterand bovendien helemaal achterin de rij. Pas als de maatregelen van de overheid als het energieplafond niet toereikend blijken voor inwoners, dan pas schiet de gemeente financieel te hulp.