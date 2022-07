Twentse boeren over uitbraak varkenspest: ‘Dit komt ‘eng’ dichtbij’

Schoeisel wisselen voor hij de stal in gaat, handen wassen, een schone overal aan: varkenshouder Erik Dood uit Bornerbroek is niet anders gewend. Hygiëne is essentieel in het werken met levende have, dat weet iedere boer. Maar nu er, op nog geen 15 kilometer van de Nederlandse grens, in Duitsland op een bedrijf varkenspest ontdekt is, is het ook bittere noodzaak. „We moeten nog alerter zijn.”