Twentse ondernemersprijzen uitgereikt: dit zijn de beste en de fitste van 2022

Update Schuur in Vroomshoop verwoest door brand: ‘Drie paarden in veiligheid gebracht’

VROOMSHOOP - In een schuur aan de Tonnendijk in Vroomshoop heeft woensdagochtend enige tijd brand gewoed. Door de wind, kwam de weg onder de rook te staan. De brandweer bracht drie paarden op tijd in veiligheid. „De dieren hadden de voerbak in de schuur staan.”

9 november