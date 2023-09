Uitleven op de kermis en in de feesttent: zo zag de slotavond van de Feestweek Vroomshoop eruit

Enschedese Britt worstelt met extreme hitte in nieuwbouw­stu­dio: ‘Voelt alsof er te weinig zuurstof is’

Britt was nog maar net verhuisd. Midden augustus 2020, hartje zomer. In afwachting van haar meubels zat ze op bed iets te eten. „Ineens kon ik niet zo goed adem halen. Ik werd er een beetje paniekerig van.” Oorzaak: de extreem hoge temperatuur in haar woonunit.