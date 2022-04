Uitslaande brand in woning en slagerij Vroomshoop, eigenaar helpt bij blussen

Video Achterhoek populair­der om te wonen dan Twente? ‘Ja, landelij­ker en je bent overal dichterbij’

BORCULO - Het is echt waar: de Achterhoek is een populairdere streek om in te wonen dan Twente. Hoe dat komt? In Borculo weten ze het wel. „Maar ik vind Ootmarsum mooier dan Winterswijk!”

30 maart