Ultieme Uitdaging voor beginners in Hardenberg en Bergentheim: 5 kilometer rennen zonder stoppen

Atletiekvereniging Spurt’88 zet ook dit jaar mensen in beweging. Met ‘De Ultieme Uitdaging’ brengt ze onervaren hardlopers tot een grote prestatie: binnen drie maanden 5 kilometer hardlopen zonder te stoppen. En dat is een uitdaging, weet trainer Laura Timmerman. ‘Voor beginners voelt de 5 kilometer echt als een halve marathon.’

Timmerman vormt een team met Wim Welleweerd, Alie Botter en Herjan Gerrits. Ze staan deze zestiende editie klaar om met de prille lopers voorzichtig het hardlooppad te betreden. Botter zelf kan hierover meepraten: zij had nog nooit een lange sprint getrokken toen zij zich voor deze uitdaging aanmeldde. ,,Ik moest echt bij nul beginnen, ik was helemaal kapot en ik had het benauwd. En nu loop ik zelfs de halve marathon. Het is mentaal, je moet het gewoon doen ook al is het wel zwaar.’’

Wandelen

Losmaak-oefeningen, hoe blessures voorkomen, eetadvies en daarna looptechnieken: er is een draaiboek bij Spurt, want de opbouw naar de beoogde 5 kilometer vraagt om een goed beleid. ,,Er is in het begin geen test van de deelnemers, maar wel een screening’’, meldt Gerrits. ,,We beginnen met wandelen, zijn er dan al problemen dan kan men beter ermee stoppen.’’

Ali Botter is als onervaren loper begonnen bij De Ultieme Uitdaging.

Toch zullen de meesten zonder moeite de eerste lessen volgen. Want vier minuten wandelen en dan een minuut hardlopen is de volgende voorzichtige stap. Timmerman weet dat voor sommigen de stap naar de eerste sprintjes als een onneembare hindernis wordt gezien. ,,Er is een angst dat men achteraan meeholt. Of de gedachte ‘dat kan ik nooit, een onmogelijke opgave’. Maar wanneer er geen fysieke problemen zijn, dan kan iedereen het.’’

Cityrun

Uiteindelijk zal het lopen gemakkelijker gaan. De Cityrun op 20 mei is de kers op de taart voor de lopers en het doel van De Ultieme Uitdaging, al is het voor hen natuurlijk geen verplichting om aan dit loopfestijn mee te doen.

Voor de atletiekvereniging is dit de manier om mensen kennis te laten maken met de sport en natuurlijk hopen ze dat lopers zich als lid aanmelden. En dat gebeurt tijdens elke editie, sommigen zijn zelfs doorgegaan naar grote afstanden, zoals Botter. Toch is deze ledengroei natuurlijk niet de enige drijfveer voor hen om de uitdaging aan te gaan. ,,We willen dat mensen zich lekker voelen, het is de start van een nieuwe hobby’’, meldt Welleweerd.

De start is op 13 februari in Hardenberg op de atletiekbaan en in Bergentheim bij fysio De Haere op 23 februari. Het kost 75 euro per persoon, dit is inclusief deelname aan de Cityrun en een T-shirt. In Hardenberg wordt op maandag- en woensdagavond getraind, in Bergentheim op dinsdagavond. Mogelijk komt hier de donderdagavond bij.

Voor nadere informatie: www.spurt88.nl