Vanmiddag kans op lichte regen in Twenterand

De oude dorsmachine van boer Roelof Gerrits (89) uit de Hardenbergse buurtschap Engeland is weer nieuw leven ingeblazen in De Krim. De boer in ruste kwam zelf op bezoek. Door lichamelijke gebreken moest hij zijn authentieke boerderij verlaten en woont sinds kort in een Ommens verzorgingshuis. ,,Zonder dorsmachine, het voelt alsof ik een kind mis.”