Veel schade bij ongeluk met twee auto's in Vriezenveen, weg tijdelijk dicht

‘Verleden is verleden’, zegt kaakchi­rurg Roy uit Enschede over frisse start na jaren van haat en nijd

Kaakchirurgen in Twente hebben niet langer een zelfstandige kliniek. Ze vormen sinds deze week een ‘gewone’ maatschap in ziekenhuis MST in Enschede. Het is een nieuwe start. En wat hen betreft een streep onder het verleden. Er was haat en nijd tussen artsen. Meerdere doktoren vertrokken, al dan niet onder druk.