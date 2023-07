Verhalen en opdrachten bij gezinswandeling door Reestdal bij Balkbrug

Buren balen van uitbrei­ding Bomech op bedrijven­ter­rein in Albergen: ‘We ervaren nu al elke dag overlast’

Wonen aan de Zandhuisweg in Albergen is wonen aan een es. Maar hoe lang nog? Nu uitbreiding van het bedrijventerrein Zuid Esch op die es geen taboe meer is vrezen de bewoners een aanslag op het woongenot. De provincie en gemeente zetten het sein op groen voor de plannen van Bomech. „Het bedrijf is uit z’n jasje gegroeid.”