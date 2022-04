Verkeer op N36 bij Hardenberg muurvast door brand in vrachtwagen

Ook brandstich­ters van vrachtwa­gen waarin Jos uit Vriezen­veen zat mogen van officier jarenlang de cel in

ARNHEM/VRIEZENVEEN - Het Openbaar Ministerie heeft woensdagmiddag 10 en 12 jaar cel geëist tegen de twee mannen die in de nacht van 19 op 20 augustus 2020 in Doesburg de vrachtwagen in brand staken, waarin chauffeur Jos Lambregts lag te slapen. De inwoner van Vriezenveen raakte ernstig verbrand. Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake van poging tot moord in vereniging gepleegd.

6 april