Verkiezingen belangrijk, maar nergens lopen de emoties zo hoog op als in Geerdijk en Vroomshoop: De week in Twenterand

nieuwsupdateTWENTERAND - Deze week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat je bij over de belangrijkste gebeurtenissen, blikt terug op afgelopen week en kijkt vooruit. Over een woedende katholieke gemeenschap in Geerdijk, scheuren door waterwinning, een einde aan het slepende Trio-dossier en natuurlijk de verkiezingen.

Blij zijn ze, bij de PVV en SGP. De enige twee echte winnaars van de verkiezingen. Van een naar twee zetels. Rechts stoomt dus duidelijk op in Twenterand. En het had zelfs maar achttien stemmen gescheeld, of de SGP ging ervandoor met drie zetels. Gemeentebelangen Twenterand verliest bovendien de meerderheid, tot grote blijdschap bij andere partijen. „Het maakt onze positie iets minder riant”, constateerde lijsttrekkers Mark Paters.

Tien zetels heeft GBT nu, dus een coalitiepartner moet er minstens twee hebben om een meerderheid te vormen. Twee partijen zijn de ideale kandidaten, maar in de wandelgangen wordt ook de SGP genoemd. En die partij heeft ook wel oren naar een wethouderspost. Zo gaat het altijd: de informateur is nog niet eens begonnen, of er wordt achter de schermen nal druk gespeculeerd en anfgetast.

Toch maakten andere gebeurtenissen deze week nog veel meer de tongen los in Twenterand. Zoals de rel in Geerdijk en de kans op nog meer verzakkingen in Vroomshoop. Krijgen we na het kanaaldrama het waterwindrama?