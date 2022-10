Verklaring ‘slachtoffertjes’ uit Westerhaar niet genoeg rond vermeend misbruik: verdachte vrijgesproken

Skatebanen in Den Ham en Westerhaar volgens jongeren veel te gevaarlijk, maar Twenterand vindt het wel meevallen: ‘Controle­ren jaarlijks’

DEN HAM/WESTERHAAR - Opstaande randjes, gaten in het beton en roest. Volgens skaters is het een kwestie van tijd voordat er gewonden vallen bij de halfpipe in Westerhaar en op het skatepark in Den Ham. Maar de uitleg van Twenterand staat haaks op die van de gebruikers: volgens de gemeente is het helemaal niet zo slecht gesteld met de obstakels.

26 september