Vertrekkende man vindt het tijd voor fris bloed bij Vroomshoopse Boys

Er zullen leden zijn die hem gaan missen, en er zullen leden zijn die het weinig uitmaakt dat hij vertrekt. Zelf geeft Dick Netters, al 55 jaar lid van Vroomshoopse Boys, daar niet zoveel om. Zijn eigen gevoel is voor hem belangrijker, en dat gevoel zei dat het na dertien bestuursjaren bij de Boys tijd is om te stoppen. "Je moet voorkomen dat dingen op de automatische piloot gaan", vertelt de Vroomshoper. "Het was tijd voor een verjongingsslag, voor nieuwe ideeën en fris bloed."

En dus droeg hij gisteren de voorzittershamer over aan veertiger Edward Olthof. Die kan aan de slag met dat wat Netters achterliet: een club met de zaken op de rit. Negen jaar geleden, toen Netters na vier jaar penningmeesterschap tot voorzitter benoemd werd, had Vroomshoopse Boys een kleine 600 leden. Tegenwoordig zijn dat er ruim 800, en dat bracht noodzakelijke veranderingen met zich mee.

Jeugd

Er werden kunstgrasvelden aangelegd, kleedkamers bijgebouwd en gerenoveerd en plannen voor een goede jeugdopleiding gemaakt. Niet zonder resultaat, zegt Netters. "We spelen met het eerste elftal op een goed niveau, gaan nu voor het vierde jaar op rij eerste klasse spelen. En allemaal met eigen jongens. We betalen niets en we halen niets. Dat hebben we te danken aan de jeugdopleiding."

Ze weten wat ze doen bij Vroomshoopse Boys, vindt Netters. "Jaren terug moest er meer structuur in de opleiding komen. Dat kun je wel roepen, maar hoe krijg je dat voor elkaar?" De voetbaltechnische koppen bogen zich erover en kwamen met een plan dat vandaag de dag zijn vruchten afwerpt. "Alle jeugdteams spelen in hetzelfde systeem. Zo krijg je er lijn in en weet een jeugdspeler wat hij kan verwachten als-ie doorstroomt."

Of het niet allemaal te professioneel wordt? Ze hebben het er binnen het bestuur wel eens over gehad, want: "We zijn wel amateurs, vrijwilligers", zegt Netters. "Het moet wel te behappen zijn."