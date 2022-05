Verwondingen 70-plusser bij Gezond Twenterand ‘vallen mee’: ‘Vereniging had aan kunnen geven op gras te willen sporten’

Voorzitter Anita Prins, van Kombisport, wil niet reageren op de kwestie en geeft de privacywetgeving op als reden. Rik Nijkamp, van Sportpromotie Twenterand, laat echter weten dat de verwoningen meevallen. Twee leden van Kombisport kwamen ten val op het Manitobaplein. Voor een van hen, een 70-plusser, moest een ambulance eraan te pas komen. Hij zou over zijn eigen benen gestruikeld zijn, zegt Nijkamp. „Uit voorzorg is de ambulance gebeld. Hij had last van zijn heup. Vanwege de AVG (privacywetgeving, red.) mag ik er niet om vragen. Maar ik hoorde dat het mee is gevallen.”

Bestuurslid dat ‘liever op gras’ beweegt had er zelf om kunnen vragen

Een bestuurslid van Kombisport liet ter plekke optekenen dat op straat sporten ‘gevaarlijk’ is. De vereniging, die allerlei spelvormen aanbiedt op een laagdrempelig niveau, zou voortaan tijdens de sportmarkt ‘liever op gras’ willen spelen. Maar Kombisport liet het zelf na daarom te vragen. „We hebben alle organisaties gevraagd hoeveel vierkante meters ze nodig hebben. Op basis daarvan hebben we een indeling gemaakt. Als zij aangeven dat ze niet op steen willen bewegen, dan gaan wij dat regelen”, zegt Nijkamp, ook over een volgende editie.

Ondanks de twee struikelpartijen op het Manitobaplein en de lage opkomst, is Nijkamp tevreden over de eerste editie. Aan Gezond Twenterand deden 36 organisaties mee. Slechts twee Vriezenveense verenigingen ontbraken. Maar voor meerdere verenigingen heeft het toch wat opgeleverd. „Na corona wilden we ervoor zorgen dat weer meer mensen gaan sporten en dat ook sportverenigingen weer leden erbij krijgen. Dat is gelukt. Zelfs de schaatsvereniging heeft nieuwe aanmeldingen.”

Organisaties vroegen om teveel ruimte

Dat de opkomst mager was, beaamt Nijkamp. „Maar alles wat ooit begonnen is, was nooit direct een groot succes.” Sportpromotie Twenterand wil Gezond Twenterand eerst evalueren met de deelnemende clubs en organisaties, maar is al wel van plan ook voor volgend jaar een editie in te plannen.

De eerste verbeterpunten, na de valpartijen bij Kombisport, zijn er al. Maar ook qua indeling valt er nog wat winst te behalen, zag Nijkamp. „Organisaties konden zelf aangeven hoeveel ruimte ze nodig hadden. Dat is voor hen ook lastig vooraf in te schatten, maar in sommige gevallen bleek dat iets teveel. Misschien dat we het volgend jaar wat compacter kunnen maken”, aldus Nijkamp, over de sportmarkt die gehouden werd op het Tilanusplein, de Jonkerlaan en het Manitobaplein. Ook de timing is niet optimaal.