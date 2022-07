Verzet, maar ook veel duurzame plannen in Vriezenveen: ‘Kijk naar het zonnepark, daardoor kunnen we een nieuw zwembad bouwen’

Aan de ene kant is er veel verzet tegen windmolens. Een groot deel van de inwoners in Twenterand ziet ze liever helemaal niet, zo bleek eerder uit een enquête. Rondom het zoekgebied zwellen de protesten aan, uit angst voor geluidshinder en slagschaduw. Maar een windmolen in je gemeente is ook lucratief. Het was voor de gemeenteraad al reden aan te geven dat de turbines in Vriezenveen ‘in volle eigendom’ moeten komen, als ze toch geplaatst moeten worden. Het kan miljoenen opleveren. En dat is niet de enige ontwikkeling.