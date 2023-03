Verzot op rockmuziek? Van Dik Hout keert dit jaar op Hemelvaartsdag terug naar Vriezenveen

De Nederlandstalige rockband Van Dik Hout staat op Hemelvaartsdag - donderdag 18 mei - als een van de hoofdacts op Randrock. Het is het tweede optreden op het Vriezenveense festival voor Van Dik Hout. Ook op de eerste editie in 2003 was de band van de partij.

Met Van Dik Hout heeft Randrock een nationaal fenomeen in huis gehaald. De groep brak door met het nummer Stil In Mij dat door de luisteraars van 3FM werd uitgeroepen tot beste Nederlandstalige single aller tijden. Van Dik Hout scoorde nog veel meer hits en speelde op grote festivals zoals Pinkpop en Lowlands.

Bouke en Douwe Bob

Het programma telt meer bekende acts, onder wie Douwe Bob, ooit winnaar van het tv-programma ‘De beste singer-songwriter. Hij stond op het Eurovisiesongfestival en won drie Edisons. En ook heeft Randrock Elvis Presley imitator Bouke vastgelegd. Bouke was de grote winnaar van de tv-show The Tribute - Battle of the Bands.

‘Metalmiddag’

De organisatie zet het twintigjarig bestaan bovendien extra stevig aan met een ‘metalmiddag’, inclusief optreden van een Metallica tributeband. Het is een verwijzing naar de beginjaren van Randrock bij jongerencentrum Flashback, waarbij rockmuziek steevast centraal stond. Het festival anno 2023 heeft ondertussen een beduidend veelzijdiger karakter, met onder meer het kinderprogramma Randrock Junior - met Juf Roos - , een Reggae Lounge en de inbreng van dj’s bij Randrock Dance.

Punkers van in de 70

Twintig jaar geleden was Randrock nog het domein van de gillende gitaren, pompende bassen en knallende drums: rockmuziek in al haar verschijningsvormen. De liefhebbers van onder meer metal, stonerrock en punk worden dit jaar op hun wenken bediend, met bijvoorbeeld optredens van het Spaanse ¡Pendejo! (stonerrock), The Heritance (thrash metal) met oud-Vriezenvener Dennis Lusseveld en de letterlijk oude punkers van The Heroes. De frontman van laatstgenoemde band is inmiddels 71 jaar jong.

Randrock is overigens geen gratis festival meer. Door de stijgende kosten voor onder meer beveiliging, is de organisatie gedwongen over te gaan op kaartverkoop. Een kaartje kost 12,50 euro en is te bestellen via randrock.nl