Vette boete dreigt voor grillroom in Vriezenveen na klachten over shoarmalucht

Iedereen kent Erik uit Vroomshoop als ‘die PVV’er’, maar wie is eigenlijk de man achter de politicus?

VROOMSHOOP - Er is bijna geen regio waar hij niet heeft gewoond, maar vraag Erik Veltmeijer (60) waar het hem na 27 verhuizingen het best bevalt en je krijgt steevast te horen: „Hier, in Vroomshoop.” Iedereen in Twenterand weet wie de PVV’er is en wat zijn standpunten zijn, maar wie is eigenlijk de man achter de lijsttrekker?

4 maart