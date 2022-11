Vier jaar na fataal steekincident in Den Ham zit Dario’s jeugd-tbs erop

Deltares doet niets met kritiek op ‘cruciale fout’ in onderzoek kanaaldra­ma: ‘Gaan eigen werk niet herzien’

DELFT/GEERDIJK - Een nieuw hoofdstuk in de discussie over de oorzaak van het Twents kanaaldrama. Oud-hoogleraar Stefan van Baars zei onlangs ‘100 procent zeker’ te zijn dat Deltares fouten heeft gemaakt in het onderzoek naar schade door het werk aan kanaal Almelo-De Haandrik. Maar het onderzoeksbureau uit Delft ontkent en weigert het eigen onderzoek over te doen of aan te passen. Een domper voor 400 huizenbezitters die kampen met schade.

