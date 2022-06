Viespeuk loopt nog altijd vrij rond, hondsbrutale stroperij en een nieuwe rel: De week van Twenterand

NieuwsupdateTWENTERAND - Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over de plannen voor de komende vier jaar, het aanhoudende verzet tegen windmolens, een katvanger uit Westerhaar, de viespeuk die maar niet gepakt wordt en een nieuwe rel rondom het jongerenwerk.

Gaat er ooit een locatie voor windmolens komen waar iedereen vrede mee heeft? Het valt ernstig te betwijfelen. Dat werd deze week nog maar eens duidelijk, toen de zandwinning aan de N36 in Vriezenveen als beste locatie uit de bus rolde na een onafhankelijk onderzoek.

Ja, ver van huizen, maar nu weer te dichtbij de natuur. En eerlijk gezegd: het is ook nogal wat: zo'n vijftien windmolens in Vriezenveen. De tegenwindgroepen zijn in ieder geval duidelijk: zij zien het liefst ‘helemaal geen windmolens’. En daar bleef het qua onrust niet bij deze week in Twenterand.

Stroper zaagt boom om en jat jonge vogels

Over natuur gesproken: niet iedereen springt er even zuinig mee om. Sterker nog, in natuurgebied Engbertsdijksvenen werd doelwit van een hondsbrutale nestenroof: een stroper, waarschijnlijk iemand met een volière vol vogels die in het wild horen rond te vliegen, zaagde een boom om. Net boven het nest van een stel kleine bonte spechten, om de kuikens te jatten. Tot woede bij de boswachter, de natuurvereniging en een natuurfotograaf. Laten we hopen dat het onderzoek wat oplevert en deze laffe stroper(s) in de kraag worden gevat. Want de boete bij een dergelijke milieuovertreding is niet mals, vertelt de boswachter.

Volledig scherm Deze kleine bonte specht is bestolen van zijn jongen. © Hans de Groot

Viespeuk is nog altijd niet in beeld

Van wie ook nog altijd ieder spoor ontbreekt, is de viespeuk die vorig jaar een zedendelict pleegde bij twee jonge kinderen in een toiletgebouw op een camping nabij Twenterand. De politie maakte er flink werk van, vroeg vakantiegangers zelfs hun kiekjes in te sturen in de hoop dat de dader op de achtergrond te zien zou zijn. Maar helaas. „Er is geen verdachte in beeld”, liet de politie weten. Toch loopt ook dit onderzoek nog altijd door. Meer weten over de dader? Het signalement en meer over deze walgelijke gebeurtenissen vindt u hier.

Ich habe es nicht gewusst. Joajoa.

Wie wel tegen de lamp liep, is een man uit Westerhaar. Hij fungeerde als katvanger voor een stel oplichters. Het geld dat, op geraffineerde en slinkse wijze, buit werd gemaakt van een ouder echtpaar, werd gestort op een rekening op naam de de man uit ‘de Wieke’.

De Westerhaar speelde, ondanks dat hij gewaarschuwd was door zijn toenmalige vriendin, de vermoorde onschuld in de rechtbank. Natuurlijk had hij achteraf ‘heel veel spijt’. Maar de man toonde voor de rechter een flink staaltje Ich habe es nicht gewusst. De oplichters hadden hem, naar eigen zeggen, voorgespiegeld dat hij 1500 euro kon verdienen, als hij een rekening aan zou maken, waar vervolgens geld van Unibet op terecht zou komen. Het zou volstrekt legaal zijn, en de Westerhaarder geloofde dat. Joajoa.

De rechter ging niet mee in de flauwekul en legde de man een werkstraf op vanwege medeplichtigheid aan oplichting. Overigens maakte de Westerhaarder en zijn juriste het nog een stuk bonter door te stellen dat het ook deels ‘eigen schuld’ was van het slachtoffer, door in de oplichtingstruc te trappen.

Eindelijk kunnen kanaalbewoners hun onvrede eens uiten

Voor een grote groep andersoortige slachtoffers is er tegelijk goed nieuws: zij worden eindelijk eens gehoord. Het is het resultaat van een voorstel van de PVV en Gemeentebelangen Twenterand. Twenterand gaat nu huis aan huis polsen hoe (on)tevreden bewoners langs kanaal Almelo - De Haandrik zijn met de schadeafhandeling.

Hoewel Overijssel geld uitkeert en er funderingsonderzoeken aanstaande zijn, schijnt er veel stress en onvrede te zijn achter de voordeuren. De omvang hiervan is feitelijk niet bekend: reden voor beide partijen om Twenterand te dwingen studenten langs alle huizen te sturen met een vragenlijst. En dan kan iedereen ook eindelijk eens aangeven waardoor ze zo ontevreden zijn. Een goede zaak.

Volledig scherm Huizen zijn zwaar beschadigd, maar bewoners voelen zich nog altijd niet voldoende gecompenseerd. Om hoeveel bewoners het gaat, moet de komende tijd duidelijker worden. © Harry Broekhuizen

Ondanks financiële malaise potjes geld voor goede ideeën

En er is nog meer goed nieuws. Twenterand houdt de pot geld in leven voor innovatieve zorgprojecten en gaat ook door met de kernbudgetten: een zak geld waar u als bewoner uit kunt putten als u een leuk, vernieuwend idee heeft voor uw buurt of dorp. Daar kwamen al fantastische voorzieningen uit voort.

Dat laatste maakt deel uit van het coalitieakkoord: de plannen van de ‘regeringspartijen’ Gemeentebelangen Twenterand en ChristenUnie. Hoewel de broekriem flink aangehaald moet worden, Twenterand miljoenen moet bezuinigen, hebben beide partijen toch nog een flink aantal doelen en ambities op papier gezet, die ook haalbaar zouden zijn.

Een kleine greep uit de plannen: Er komt een nieuwe Oranjeschool in Vroomshoop, er worden veel meer huizen gebouwd (ook voor jongeren en starters) en komen er inclusieve speeltuinen, waar ook kinderen met een handicap zich uit kunnen leven. En er zijn grote ambities voor dodenweg N36. Twenterand heeft, op de achtergrond, al het initiatief genomen om met andere gemeenten te lobbyen voor grote verbeteringen.

‘Niet chique’, nieuwe rel jongerenwerk aanstaande?

Toch laat het huidige college nog wel een erfenis achter uit de vorige periode: het jongerenwerk. Waar wethouder Mark Paters eerst liet doorschemeren dat er een soort lokale aanbesteding zou komen om al het jongerenwerk onder te brengen bij een partij, is de gehele taak en de bijbehorende subsidie van bijna 4,5 ton per jaar ineens gegund aan ZorgSaam Twenterand.

U kunt zich voorstellen wat het gevoel bij Maxx, de andere organisatie, is. Zij moesten deze week vernemen via een briefje dat de keuze al is gemaakt. De woede is groot. „Niet chique”, vindt Gert Bolhuis. Bovendien gaat Twenterand hiermee in tegen het advies van BDO Accountants en een gerenommeerd advocatenkantoor, dat aanraadde wel een aanbesteding te houden.

Maar de gemeente vindt ZorgSaam duidelijk een betere partij en denkt, door de subsidie te gunnen, dat de voortzetting van het jongerenwerk op deze manier geen onnodige vertraging oploopt. Bovendien is dit ergens een logisch gevolg van een roerige geschiedenis aan ten grondslag: de jongerenwerkorganisaties vlogen elkaar al meermaals in de haren, toen ze beloofden samen te werken. En wethouder Paters was er he-le-maal klaar mee.

Over Ferry de Goeijen, de verslaggever die je in vogelvlucht meeneemt door het nieuws van de week Ferry de Goeijen (37) is in Team Noord van De Twentsche Courant Tubantia verantwoordelijk voor de verslaggeving in Twenterand.