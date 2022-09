Vlammenzee verwoest trekker in buitengebied Westerhaar

Brabander blijft vast voor drugslab in Den Ham

De 40-jarige Ewald S. blijft in de cel voor zijn mogelijke betrokkenheid bij een drugslab in Den Ham. Dat bepaalde de rechtbank in Almelo na een voorbereidende zitting. De Brabander is de enige verdachte in voorlopige hechtenis. De andere drie verdachten zijn op vrije voeten.

16 september