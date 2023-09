Voedsel plukken in het wild doe je niet zo maar; leer er meer over op de Wildplukwandeling Reestdal bij Balkbrug

Deel 3 De gekste doktersbe­zoek­jes: dit maakten Twentse ouders met hun jonge kinderen mee

Begin deze maand vroegen we onze lezers wat het gekste is geweest dat hun kinderen hebben gedaan waardoor zij naar de huisarts moesten. Aan input geen gebrek, want inmiddels zijn we al bij het derde deel met anekdotes beland.