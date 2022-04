Vondst vuurstenen bewijst vroege menselijke aanwezigheid Engbertsdijksvenen

Informa­teur Henk Robben zet in op voortzet­ting coalitie GemeenteBe­lan­gen Twenterand en Christen­Unie: ‘Stabili­teit is belangrijk’

VRIEZENVEEN - GemeenteBelangen Twenterand (GBT) en de ChristenUnie. Als het aan informateur Henk Robben ligt, kunnen die twee partijen prima met elkaar verder in een volgende coalitie. De oud-burgemeester van Wierden sprak de afgelopen weken uitgebreid met alle politieke partijen in Twenterand over een nieuw te vormen coalitie en college. Zijn advies is duidelijk.

19 april