Voor het Hardenbergse racetalent Kas Haverkort (19) blijft de Formule 1 het ultieme doel: ‘Hopelijk in 2027’

Vroomsho­per is de nieuwe wijkagent van Westerhaar: ‘Heeft even geduurd’

Danny Oude Geerdink uit Vroomshoop is de nieuwe wijkagent van Westerhaar. Anke Vos, die sinds 2020 die taak op zich nam, heeft gekozen voor een nieuwe carrière bij de politie en is al enige tijd vertrokken. Dat Westerhaar daardoor een pooslang geen wijkagent had, werd als vervelend ervaren in het dorp.