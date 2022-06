Vrachtwagen met zand kantelt op Vroomshoopseweg bij Westerhaar

met video Gerard wordt omringd door Oekraïense vrouwen, zij willen aan het werk in Twente. Maar ja, de taal...

In Twente is de vraag naar arbeidskrachten hoog. Heel hoog. Volgens Werkplein Twente staan er 113 vacatures open voor elke 100 werkzoekenden. Op de banenmarkt in het Almelose Heraclesstadion wordt de grote groep Oekraïense vluchtelingen daarom met open armen ontvangen. Maar ja, de taal.

10 juni