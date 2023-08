Vrachtwagen vol postduiven botst met jeep in Vriezenveen: mensen én dieren ongedeerd

Buren ergeren zich kapot aan wildernis in hun nette straatje: ‘Niet door te komen’

De Henry Dunantstraat in Den Ham is een keurig straatje met nette huizen en aangeharkte voortuinen. Behalve één stuk grond. Daar woekert een ondoordringbare wildernis van bramenstruiken, brandnetels en klimop. Buren zijn die groene chaos meer dan zat. Maar de eigenaren? Die zijn niet van plan de snoeischaar te pakken. „Daar beginnen we niet aan.”