Vriezenveen raakt feestweekend kwijt, Folk en Bock verhuist naar Hoge Hexel

Enigszins gedwongen door de stijgende kosten heeft de organisatie kritisch moeten kijken naar hun plannen. Jaarlijks organiseerden zij het bokbierfestival in combinatie met het oktoberfeest in Vriezenveen. „De huur van de feesttent is dit jaar al anderhalf keer zo duur geworden. Dat heeft ons doen besluiten de opzet van het feest weekend te wijzigen.”

Feestweekend verdwijnt

Het oktoberfeest, dat altijd voorafgaand aan het Folk en Bock festival wordt georganiseerd, is dit jaar geschrapt. Daarnaast verplaatst het bokbierfestival dus naar Hoge Hexel. „We vinden het jammer dat er zo een einde komt aan het feestweekend voor Vriezenveen, maar we zien ook dat een oktoberfeest niet helemaal meer van deze tijd is. Het concept is eigenlijk over de top en we verwachten dat de animo voor zulke feesten de komende jaren terugloopt. Dat willen we voor zijn en daarom richten we ons nu volledig op het authentieke Folk en Bock Festival.”

Quote Op de nieuwe locatie kunnen we helemaal losgaan Rik Pape, voorzitter Mooi Dat 't Zo Kan

Het festival verplaatst dus naar Hoge Hexel en wordt gehouden op het terrein van De Boshoeve Sport & Adventure. „Het is een prachtige bosrijke omgeving, waarin we ons echt uit kunnen bouwen tot een sfeervol festival. Dat probeerden we altijd al in de tent op het Manitobaplein, maar op deze locatie kunnen we helemaal losgaan.”

Het terrein wordt ingericht met foodtrucks, stretchtenten, bierkramen en twee podia waarop verschillende artiesten folk- en rockmuziek spelen. „Er zijn negen soorten bockbier te verkrijgen en daarnaast verzorgt een lokaal wijnhuis diverse soorten wijn. Alles gewoon in echt glas, we doen dus niet aan plastic festivalbekers. Dat past niet bij een goed bockbiertje.”

Pendeldienst

Om de inwoners van Vriezenveen tegemoet te komen heeft de organisatie een gratis pendeldienst in het leven geroepen. „Ons publiek komt voornamelijk uit Vriezenveen, we willen hen niet kwijtraken. Om de drempel zo laag mogelijk te maken kunnen zij dus gebruikmaken van de pendeldienst. Daarnaast is het op de fiets prima te doen, met 25 minuten ben je er al en als je een beetje doortrapt zelfs al met een kwartier.”