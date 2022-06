Vriezenveense Harmonie mag meedoen op WK en bruist van het talent: ‘Voor hen is dit een levensstijl’

VRIEZENVEEN - Megatrots is Erik van de Kolk op ‘zijn’ Vriezenveense Harmonie. Niet alleen omdat het orkest onlangs een muziek award binnensleepte, maar ook omdat de muziekvereniging eindelijk mee mag doen aan het WK Wereld Muziek Concours in Kerkrade. „Ze zijn dit internationale podium echt waard.”

Bijzonder, zo kun je de Vriezenveense Harmonie inderdaad wel noemen. Waar andere muziekverenigingen omvallen en verslappen vanwege weinig of geen jonge aanwas, bruist Vriezenveen van jeugdige talentvolle muzikanten.

„Die ook nog eens alles geven om samen een mooi stuk te spelen”, zegt dirigent Erik van de Kolk. „Voor hen is het bijna een levensstijl. De repetities zijn elke vrijdagavond. Je zou inderdaad denken dat jongeren dan liever met hun vrienden op pad gaan, maar ook hier is een sociale cohesie. Er zijn veel vriendschappen en de sfeer onderling is goed. Basis blijft wel de muziek.”

Organisatie staat als een huis

Wellicht dat deze samenstelling het orkest eindelijk voor de eerste keer naar het WK concours heeft gebracht. Op uitnodiging van het Wereld Muziek Concours. Anders kom je er niet. Naast dat staat de organisatie als een huis, meent Van de Kolk. „Het bestuur besteedt veel aandacht aan jeugdopleidingen en projecten op scholen. Samen hebben we een mooie portfolio opgebouwd.”

Quote De muzikanten werken er keihard voor en gaan er alles aan doen om goed te spelen Erik van de Kolk, dirigent

Goed genoeg voor deelname aan de eerste divisie van het Wereld Muziek Concours. Een internationaal muziekspektakel vol shows en wedstrijden dat vier weken lang in juli wordt gehouden. Onderdeel van het concours is onder meer een verplicht nummer. Best spannend, laat de dirigent weten, maar tevens mooie uitdaging.

„Het stuk wordt ook door orkesten uit Spanje, Portugal, Zweden en Duitsland opgevoerd. Maar diezelfde noten worden totaal anders gespeeld. Bovendien is het een sterk deelnemersveld. Orkesten uit de buurt kennen we, nu weten we helemaal niets. We moeten vanuit ons eigen dna spelen. Dat je geen vergelijkingsmateriaal hebt, maakt dat alleen maar mooier.”

Muzikanten werken keihard

Of de 80 koppen tellende Vriezenveense Harmonie daadwerkelijk een plekje op het erepodium bemachtigen, is afwachten. Ondertussen wordt er volop gerepeteerd. „We zijn door de lockdown laat begonnen”, vertelt de huisdirigent. „De muzikanten werken er keihard voor en gaan er alles aan doen om goed te spelen.”

„Maar weet je”, zegt Van de Kolk. „Winnen is nog niet eens het belangrijkste. Dat we eindelijk zijn uitgenodigd en mee mogen doen, dat was tot nu toe ons doel. Daar hebben we naar toegewerkt. Voor de orkestleden is dat weekend waarin ze spelen, een hele mooie ervaring. Het WMC is een fantastisch concours. Ik weet zeker dat het publiek dat komt luisteren een prachtig weekend beleeft.”

Vier weken lang blaasmuziekfestival

Het Wereld Muziek Concours is een blaasmuziekfestival dat vier weken duurt. De basis van het festival vormen de wedstrijden voor harmonie- en fanfareorkesten, percussie-ensembles, brassbands, mars- en showbands en dirigenten. Daarnaast programmeert WMC toporkesten en -artiesten uit binnen- en buitenland op verschillende locaties in de stad en de regio, om het publiek te tonen wat de blaasmuziek te bieden heeft.

De Vriezenveense Harmonie moet het op zaterdag 16 juli waarmaken. Ook strijdt de slagwerkgroep, bestaande uit 26 leden van de muziekvereniging, om de prijzen. Zij treden op 9 juli al op. Het hele programma staat op wmc.nl