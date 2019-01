Vriezenveense Torny in schoolbanken met Kuijt en Heitinga

Bijeen­komst in Langeveen over herstel hoogveen

16 januari LANGEVEEN - Medewerkers van Staatsbosbeheer houden op donderdag 31 januari vanaf 19.30 uur een informatie avond over de stand van zaken rond de uitvoering van het natuurherstel in Engbertsdijksvenen. De bijeenkomst is in zaal Waaijer aan de Hardenbergerweg 275 in Langeveen.