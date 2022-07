Vriezenvener (62) zat naakt in de tuin, in de hoop dat de buurvrouw hem zag: ‘Kan wel zijn dat ik te zien was’

Opeens is ‘alles tiptop in orde’ bij kroeg in Vriezen­veen: ‘Soms is het even nodig je tanden te laten zien’

VRIEZENVEEN - Wie de klachten aanhoort, denkt dat het Sodom en Gomorra is aan het Westeinde in Vriezenveen. Maar na een gesprek met de burgemeester én omdat het een weekendje rustig was op het terras van Het Wapen van Vriezenveen, is de kou al uit de lucht. „Hier gaan we met elkaar uitkomen, verwacht ik.”

