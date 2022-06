Vroomshoop verwelkomt 225 vluchtelingen uit Ter Apel: 'We zijn een gastvrije gemeente’

VROOMSHOOP - Activiteitencentrum Het Punt in Vroomshoop gaat dienst doen als tijdelijke opvang voor 225 asielzoekers. Daarbij gaat het om vluchtelingen die in het overvolle aanmeldcentrum Ter Apel niet geholpen kunnen worden en zelfs aangewezen zijn op straat te leven. „Het Punt staat nu vrij, er zijn geen activiteiten, vandaar dat we ons vingertje op hebben gestoken", zegt burgemeester Hans Broekhuizen.

De gemeente Twenterand werpt zich op als reddende engel voor aanmeldcentrum Ter Apel. Nadat er bij de Veiligheidsregio Twente de vraag kwam of er vanuit de regio hulp aangeboden kon worden, kwam Twenterand met Het Punt op de proppen.

225 veldbedjes in sporthal

Daarbij gaat het om een tijdelijke opvanglocatie, vanaf woensdag 27 juli tot en met dinsdag 9 augustus. In totaal kunnen er dan 225 asielzoekers overnachten in de zogeheten ‘crisisnoodopvang'. Na twee weken vertrekken de asielzoekers dan weer en neemt een volgende gemeente het stokje over. „De situatie vraagt erom. Als we iets kunnen doen, moeten we dat ook proberen", zegt Broekhuizen, die Het Punt aanbood als tijdelijke locatie. Naar verwachting wordt de sporthal in Het Punt in de eerste weken van juli ingericht, zodat mensen er kunnen slapen. Broekhuizen: „Daar moet je je niet teveel bij voorstellen. Het is crisisnoodopvang, met veldbedjes in een sporthal.”

Normaal het domein van een eredivisieclub, maar nu is de hal onbezet

Het Punt herbergt een theater en een grote sporthal: normaal het domein van eredivisievolleybalclub Eurosped. Maar in de twee weken dat het pand als noodopvang dient, is het gesloten voor publiek. „In die vakantieperiode stonden daar toch al geen activiteiten gepland”, zegt burgemeester Hans Broekhuizen. „Dit is voor onze gemeente dan ook een geschikte locatie en een geschikte periode om dit te kunnen doen voor twee weken. Als de vraag in november was gekomen, had ik 'nee’ moeten zeggen.”

Eerder al beet Twenterand het spits af, toen er in de regio gezocht werd naar opvang van Oekraïners. Twenterand kwam gelijk met huizen voor 108 vluchtelingen in Westerhaar, als eerste Twentse gemeente. Ook nu laat Twenterand, volgens Broekhuizen, haar ‘gastvrije’ gezicht zien. „We zijn een gastvrije gemeente, zeker ook voor mensen die wel een beetje hulp kunnen gebruiken. Ik weet zeker dat we dat ook zijn voor de vluchtelingen die we in Het Punt onderbrengen”, aldus Broekhuizen.

Alle regio's moeten met tijdelijke opvang komen

Onderwijl is het rijk druk aan het zoeken naar een structurele oplossing om Ter Apel, waar zelfs een tentenkamp is opgeslagen om asielzoekers niet in de openlucht te laten overnacht, op te lossen. Zolang die er niet is, moet er een noodopvang komen. Alle 25 veiligheidsregio’s is gevraagd om crisisopvangplekken te regelen. In overleg met de veertien Twentse gemeenten is dit in onze regio Het Punt geworden. Maar Broekhuizen verwacht dat ook andere Twentse gemeenten nog aan de beurt komen. „De vluchtelingencrisis is nog lang niet voorbij. De komende maanden zal er nog wel vaker een beroep worden gedaan op gemeenten.”

Overigens staat Twenterand er niet alleen voor met de noodopvang in Vroomshoop. Andere gemeenten maken ook mankracht vrij. Het Punt krijgt, voor het beschikbaar stellen van het pand, een financiele compensatie vanuit het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.