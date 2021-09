Vroomshoopse Boys gaat clubgebouw van 1 miljoen euro bouwen en zo komt het eruit te zien

In de gemeente Twenterand staan veel kinderen letterlijk langs de zijlijn

8 september TWENTERAND - Kinderen uit armlastige gezinnen helpen om de stap naar een sportclub of culturele vereniging te maken. Dat is de doelstelling van de actie ‘Kies een club’ waarvoor Stichting Leergeld Twenterand een samenwerking is aangegaan met het nationaal Jeugdfonds Sport en Cultuur. „Want dit is een groot probleem in Twenterand.”