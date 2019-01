Vroomshoopse Boys trots op oud-speler Marsman na oproep voor Oranje onder 16

Wonderlijk verhaal: Vriezen­veen­se timmermans­zoon wordt Russische adel

30 januari VRIEZENVEEN - Dat de Vriezenveners tot aan de revolutie succesvol zaken dreven in en rond het Russische Sint Petersburg, dat is bekend. Dat in het verre Rusland een eenvoudige timermanszoon het tot de adelstand schopte, is minder bekend. Wicher Berkhoff is zijn naam. Een soort Amerikaanse droom, maar dan van een Vriezenvener in Rusland.