Vroomshoopse Maud gaat naar het EK Twirling in Italië: ‘Hiervoor is kracht, balans en timing nodig’

De peuter van vroeger oefende als majorette vaak en fanatiek in het clubgebouw van de Harmonie Vroomshoop. Daarmee kon ze de stap naar twirling maken en nu behoort ze tot de nationale top in haar leeftijdscategorie.

Door nog harder te gaan trainen bereikte Maud zelfs de status van topsporter. Begin april vertegenwoordigt ze in het Italiaanse Montichiari haar club uit Lelystad op het Europees kampioenschap. Na deelname in 2019 aan het EK in Frankrijk is deze kwalificatie een nieuw hoogtepunt in haar nog prille carrière. „Twirling is nog niet zo’n bekende sport. Het krijgt wel steeds meer aandacht en met de topsportstatus krijg ik op school alle medewerking om studie te combineren met trainingen en wedstrijden. De training van de komende weken staat geheel in het teken van het EK.”

Toptrainster

In 2018 werd Maud voor de selectie het Showtwirl team Liberation uit Lelystad gevraagd. Haar trainster Rachida Bou-Chamache wilde met een groep talenten aan het EK in Frankrijk deelnemen. Door keihard met de selectie te gaan trainen slaagde de trainster, die zelf vele prijzen in de wacht sleepte, in haar doel.

„Het is ontegenzeggelijk topsport wat Maud bedrijft”, laat Marijke Brederode van de Harmonie Vroomshoop weten. „Twirling laat zich het beste omschrijven als een combinatie van ritmische gymnastiek, turnen, ballet en majorette. Omdat de Harmonie haar het trainingsniveau niveau niet kan bieden, reist ze twee keer in de week naar Lelystad.”

Aan deze kant van het land is sowieso geen enkele vereniging die landelijk meedoet. „Voor die clubs moet je in het westen van het land zijn”, verzekert Maud. „Dat kost teveel reistijd en is niet te combineren met school. Er is een vereniging iets dichterbij in Lelystad. Die keuze was dus snel gemaakt. Reizen kan ik met m’n studenten OV en in de trein begin ik alvast met m’n huiswerk. Je moet goed plannen, maar het is te doen.”

Quote Majorette heeft helaas een wat oubollig imago. Het is een vorm van showdance en exerceren met de muziekvere­ni­ging. Voor twirling is kracht, balans en timing nodig Maud Jansen

Op NK verzekerde ze zichzelf van deelname aan het EK. Jansen denkt nog vaak aan de jaren dat ze zelf in Het Punt met de majorettes oefende. Inmiddels geeft ze jonge meisjes zelf twirl- en majorettetraining.

Er is haar veel aan gelegen dat twirling niet wordt geassocieerd met majorette. „Majorette heeft helaas een wat oubollig imago. Het is een vorm van showdance en exerceren met de muziekvereniging. Voor twirling is kracht, balans en timing nodig. En durf. Het vergt mentaal ook iets. Die baton gaat wel een eind de lucht in en je moet hem ook weer opvangen, terwijl je in de oefening beweegt. Dat zijn veel dingen tegelijk waarvoor je heel wat uurtjes oefent.”

Voorbeeld voor kinderen

Veel meisjes willen dat graag kunnen, weet Janse. „Hopelijk kan ik een voorbeeld zijn voor die kinderen. Het is mij ook gelukt als Majorette van de Harmonie. Alles is mogelijk als je er hard voor werkt.”

Ze spreekt zich niet uit over een klassering in Italië. Er doen zoveel dames mee met langere internationale ervaring. „Een plek bij de eerste 15 is misschien wel net zo goed is als de top 3 notering op het NK in Almere.”