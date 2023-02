Vrouw valt van praalwagen en komt onder aanhanger terecht bij carnavalsoptocht in Slagharen

De kinderop­tocht in Tubbergen is kleiner dan voorheen: ‘maar we zien meer kwaliteit’

Kort, maar krachtig. Zo kun je de traditionele kinderoptocht in Tubbergen van afgelopen zaterdag wel omschrijven. Eerdere jaren liepen ruim dertig deelnemers mee met wagentjes of als grappige eenling. Dit jaar waren dat er slechts elf. „Maar we zien wel kwaliteit.”