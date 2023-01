Waarom Bergentheim garen spint bij de bouw van 170 nieuwe huizen

Familie verongeluk­te Canadese piloot (21) reageert flabber­gasted op wat André uit Nijverdal over hem te weten is gekomen

NIJVERDAL - D-Day? Operation Market Garden? Ronald ‘Ron’ William Doidge (21) was erbij. Hij vloog missie na missie. Waagde talloze keren zijn leven. Uitgerekend boven Nijverdal sloeg in oktober 1944 het noodlot toe. Een bom van een kameraad maakte een einde aan zijn leven. Nijverdaller André Gorter (52) dook in die droevige geschiedenis. „Ron is veel meer dan crash nummer 9.”

8 januari