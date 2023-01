Waarschuwing voor opspattend rioolwater in Twenterand: ‘Sluit toiletdeksel af met zwaar voorwerp’

VRIEZENVEEN - Het is geen fris klusje voor de uitvoerders, maar ook niet voor inwoners, als ze geen voorzorgsmaatregelen nemen. Tot 3 februari worden alle rioleringen in Twenterand schoongemaakt. En dus krijgen bewoners een advies mee, om de boel thuis schoon te houden.

Door de werkzaamheden, die uitgevoerd worden door een gespecialiseerd bedrijf, kan het onrustig worden in de toiletpotten en andere afvoertjes thuis, blijkt. ‘Het toiletdeksel afsluiten met een zwaar voorwerp is aan te raden, om opspattend water te voorkomen. Om dezelfde reden is een doek over gootsteen en afvoerputje een goed idee’, geeft Twenterand als advies. Wel kunnen inwoners wel gebruik blijven maken van het toilet, de douche en verdere apparatuur.

Op de dag dat er wordt schoongemaakt, staan er grote vrachtauto's in de straat. ‘Dan raden we inwoners aan via een andere route hun huis te bereiken en hun auto niet bovenop rioolputten te parkeren.’

Vele kilometers aan riolering aan de beurt

De werkzaamheden, die vier weken in beslag nemen, zijn noodzakelijk. ‘In heel Twenterand liggen vele kilometers riolering. Het is belangrijk regelmatig te bekijken hoe die riolering er van binnen uitziet. En de rioolbuizen moeten ook schoongemaakt worden om goed te kunnen blijven werken. Want ze moeten natuurlijk nog jaren mee zonder dat ze gaan lekken', aldus de gemeente Twenterand.

ProZero Riool Services, het bedrijf dat Twenterand hiervoor heeft ingehuurd, gaat de hele gemeente door. Zo is er begonnen aan het Oosteinde in Vriezenveen. Vervolgens is de wijk Nieuwoord in Vriezenveen aan de beurt, gevolgd door het centrum van Den Ham en de Oude Hoevenweg in De Pollen. Westerhaar komt als laatste aan de beurt.