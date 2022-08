Wandelroute 6: Ommetje Veenschap: ‘Het Veenschap is een spiegel van de samenleving’

Bij een houten bruggetje in het Katerjanspad over het Geesters Stoomkanaal, begint een zandpad dat wandelaars naar een panoramisch uitzicht leidt over de Engbertsdijkvenen. ,,Hier fietste ik vroeger na schooltijd naartoe”, vertelt Jongsma. ,,Om adders te zien die zich opwarmden in het zand, orchideeën te zoeken en vogels te spotten. In die tijd zag je hier de nog de wielewaal en de geelgors. Bij de petgaten (grote veenplassen die zijn ontstaan door het uitbaggeren van veen, red.) broedde een grote meeuwenkolonie en als je geluk had, zag je de geoorde fuut. Prachtig!”