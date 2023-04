Wat te doen in Vroomshoop, nu de verplaatsing van winkels niet doorgaat? ‘Hele gebied op de schop’

Stel uit Vriezen­veen koopt drie panden in strijd tegen armoede: ‘Weldoeners? Dat is een groot woord’

Het ene moment is hij Sinterklaas, even later de Kerstman en in deze periode de Paashaas. En tussendoor runt Erik Pezij samen met zijn partner André Soer ook nog een speelgoedbank. Daar komt over een maand een kledingbank bij. Om dat allemaal te kunnen doen, kochten ze drie panden. „Weldoeners? Dat vind ik zo'n groot woord. Je krijgt er veel liefde en waardering voor terug.”