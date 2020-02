Watse Vermaning uit Vriezenveen geselecteerd voor WK schaatsen voor studenten

Kaalslag in Vroomshoop zorgt voor tranen bij buurtbewo­ner: ‘Was een mooie laan’

5:53 VROOMSHOOP - Tot voor kort was het een fraaie bomenrij en oogde de Hammerdijk als een laan. Maar deze week volgde een kaalslag. Ongeveer 120 bomen zijn gekapt, vanwege veiligheid en onderhoud. Daar is niet iedereen even blij mee. Buurtbewoner Cor Baars noemt het ‘kulredenen’. „Ik heb er met tranen in m’n ogen naar staan kijken.”