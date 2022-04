Wegwaaiend asbest van schuur in Vriezenveen is ‘risicovol’ voor omwonenden: gemeente grijpt in

VRIEZENVEEN - De gemeente Twenterand grijpt in rond een schuur achter een woning aan het Westeinde in Vriezenveen, die een risico vormt voor de omgeving. De asbestplaten op het dak zijn in zo’n slechte staat, dat delen ervan op het naastgelegen perceel zijn beland. Twenterand dreigt nu met een flinke dwangsom: 15.000 euro.