Werkstraf voor Vriezenvener na bedreigingen: ‘Oproepen om Rutte een ‘Peter R. de Vriesje’ te geven is ronduit walgelijk!’

In de zomer van 2021 kwam bij de politie informatie binnen dat iemand met de schuilnamen Proud1971 en Molinero Le Meunier berichten deelde in een Telegram-groep, zeer dreigende berichten. In meerdere berichten sprak hij de hoop uit dat er iemand opstaat en een aanslag pleegt op bewindslieden. Verwijzend naar de moord op opkomend politicus Pim Fortuyn in mei 2002 tikt hij onder een foto van Rutte met het hoofd in een strop: ‘Waar is een Volkert als je hem nodig hebt?’ Onder een afbeelding van minister Kaag schrijft hij: ‘Alleen het doodschieten zou nog kunnen helpen, zegt de dierenarts.’ En onder een foto van minister Schouten pent hij onder meer: ‘Wie schiet deze minister kapot? Dit is geen oproep.’