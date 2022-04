Wie een hartaanval krijgt in Vroomshoop is ten dode opgeschreven & Twenterand pakt oud echtpaar in Vriezenveen keihard aan

Je zal maar een hartaanval krijgen in de buurt van Het Punt. Dan ben je, als we hulpverleners mogen geloven, direct ten dode opgeschreven. Want om bij de defribillator aan de gevel van Het Punt te komen, moeten vrijwilligers die het apparaat kunnen bedienen eerst tientallen fietsen verplaatsen. „En tegen die tijd is de patient dood”, klonk het deze week overtuigend.

Hulpverleners willen uiteraard dat er wat aan gedaan wordt, de SGP nam het voortouw. „Breng wat belijning aan”, was de tip, over de komst van fietsparkeervakken, zodat de AED tenminste goed en snel bereikbaar is. Hoe moeilijk kan het zijn? Maar wethouder Roel Koster deed geen toezegging om het probleem op te lossen, vond de vraag zelfs ‘technisch’ van aard en komt er later schriftelijk op terug. Een ontzettend slechte beurt. Dat terwijl Twenterand een stukje verderop, waar niet direct sprake is van een kwestie van leven en dood, wel keihard handhaaft.