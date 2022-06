Witte rook in Vriezenveen: Dit zijn de twee nieuwe wethouders van Twenterand

VRIEZENVEEN - Nog deze maand heeft Twenterand een nieuw college van burgemeester en wethouders. Arjan Hof uit Enschede komt namens ChristenUnie in het college. Voor Gemeentebelangen Twenterand is Aimée van der Ham uit Emmen de nieuwkomer. Zoals eerder al bekend werd, blijven Mark Paters en Roel Koster op hun post.

Net als in de vorige periode, toen beide partijen ook een coalitie vormden, mocht GBT drie wethouders leveren en ChristenUnie een. Een logisch gevolg van de verkiezingsuitslag: GBT pakte tien zetels bij de gemeenteraadsverkiezingen, ChristenUnie drie. Er was GBT, na het advies van informateur Henk Robben, veel aan gelegen een vrouw aan het college toe te voegen. Met Aimée van der Ham is de partij daarin geslaagd. GBT kwam via via op het spoor van Van der Ham.

Veel politieke ervaring, maar ook op het gebied van het waterschap

Binnen de eigen gemeentegrenzen kon de partij geen geschikte kandidaat vinden van de statuur van de Emmerse. Zo is ze ruim vier jaar verbonden geweest als raadslid en fractievoorzitter van Wakker Emmen, was ze statenlid in Drenthe en was ze adviseur van de Onafhankelijke Senaatsfractie in de Eerste Kamer.

Bovendien zit Van der Ham in de Raad van Toezicht van het Kennispunt lokale politieke partijen en is ze momenteel bestuursadviseur bij het Wetterskip Fryslân. Daardoor neemt ze een flinke dosis ervaring mee op het gebied van het waterschap, hetgeen Twenterand goed uitkomt rondom alle problematiek die er momenteel is binnen de gemeentegrenzen. Van der Ham verhuist ook naar Twenterand.

Naam van Hof deed al langer de ronde

De ChristenUnie heeft Arjan Hof naar voren geschoven als wethouder. De naam van Hof deed al de ronde, sinds Martha van Abbema aankondigde zich niet langer kandidaat te stellen. In Hof heeft ook de ChristenUnie een wethouder gevonden die zijn sporen in de politieke arena verdiend heeft.

Hof maakte de afgelopen negen jaar naam als burgerlid en statenlid in Overijssel. Momenteel is Hof nog commercieel manager bij Eurorail, een bedrijf dat onder meer gespecialiseerd is in geleiderails. In zijn vrije tijd is hij voorzitter van voetbalclub Achilles uit Enschede.

Op 14 juni wordt het coalitieakkoord voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 21 juni staat de installatie van de wethouders gepland.