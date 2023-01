Ze zaten in zak en as, maar pand waarin voedselbank Vroomshoop gevestigd is kan weer vooruit: ‘Dit is een opsteker’

Met video Basisklant Chirino heeft niets te klagen na heerlijke zege PEC Zwolle in Almelo

Daijiro Chirino was de opvallende naam in de basisopstelling van PEC Zwolle in de topper tegen Heracles Almelo. De jonge verdediger uit de jeugdopleiding had een heerlijke week met twee basisplaatsen en een fijne 0-3 zege.

15 januari