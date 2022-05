Zeer grote brand in Vroomshoop onder controle: ‘De schade aan het pand is aanzienlijk’

MET VIDEOVROOMSHOOP - Bij een bedrijfsverzamelgebouw aan de Aziëlaan in Vroomshoop is vrijdagochtend brand uitgebroken. De brandweer schaalde al snel op naar ‘grote brand’ en kwam met veel materiaal ter plaatse. Rond 10.20 uur werd het sein ‘brandmeester’ gegeven.

De brand ontstond in de vroege ochtend bij firma Schuifdeur Totaal. Geëmotioneerd kijkt de eigenaar deze ochtend toe hoe de brandweer de brand onder controle probeert de brengen. ,,Ik was nog thuis toen ik werd gebeld dat er allemaal rook uit het pand kwam. We hebben meteen de hulpdiensten gebeld.”

Dat was volgens de man rond 07.00 uur. Een kwartier later werd er opgeschaald naar ‘grote brand’. „De schade is enorm. Nu al. Ik vermoed zo'n 150.000 euro.” In de hal ligt volgens hem vooral verpakkingsmateriaal.

Hoe de brand is ontstaan is voor hem nog een raadsel. „Ik ben de laatste die gisteren aan het eind van de middag is weggegaan. Wat er in de tussentijd is gebeurt, weet ik niet.” Twee van de elf naastgelegen bedrijfshallen vlogen ook in brand. Eigenaren en medewerkers zoeken elkaar deze vrijdagochtend op voor steun.

Oldtimer staat binnen

In het bedrijfsverzamelgebouw zitten onder meer een autogarage, een installatiebedrijf en een stukadoorsbedrijf. Verschillende nieuwsgierige omstanders parkeren hun auto langs de kant van de weg en nemen een kijkje. Eén man is - weg van alle omstanders - een eindje verderop gaan staan. „Mijn auto staat daar binnen.” Hij doelt op de autogarage.

Toen hij de foto's van de brand op nieuwssites zag, is hij meteen gaan kijken. ,,Het is een oldtimer, een Mercedes. Volgens mij is het goed gegaan, en staat die aan de andere kant.”

Overslag voorkomen

De brandweer heeft er alles aan gedaan om overslag te voorkomen. „Dit deden we door overdruk te creëren in naastgelegen panden.” Volgens de brandweer was er sprake van forse rookontwikkeling. „De rookontwikkeling trok over een naastgelegen woonwijk en steeg niet op.”

Buurtbewoners werden verzocht om ramen en deuren te sluiten. Om goed bij de brand te kunnen, werden er ook gaten in het dak gezaagd. Dit zorgde voor nog meer rookontwikkeling.

Drone

Boven het terrein vloog een drone van de brandweer om een beeld van het dak te maken. Zo hoopten de brandweerlieden beter zicht te krijgen op de omvang van de brand. „De eenheden blusten op basis hiervan de brand binnen in het pand.” De brandweer bluste daarnaast via een ladderwagen van boven.

Bij de brand is niemand gewond geraakt. Uit de eerste controles die zijn uitgevoerd door waterschap blijkt dat er geen giftige stoffen in het oppervlaktewater zijn terechtgekomen.

Ree

Brandweerlieden die drinken kwamen brengen naar de eenheden op locatie van de brand, werden bij het kanaal aangesproken dat er een ree in het water zwom. Zij hebben de ree uit het water gered en in de vrije natuur losgelaten.

