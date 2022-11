Zelfs bekende Twentse sloper kan geen ijzer met handen breken: hoge boete dreigt voor Hein Heun

Voormalig wiskundedo­cent uit Brabant, aan de slag als pastoor in Pancratius­pa­ro­chie

TUBBERGEN - Hans Hermens (56) wordt komende dinsdag 15 november geïnstalleerd als de nieuwe pastoor van de Pancratiusparochie. Hij is de opvolger van Casper Pikkemaat. De installatie is onderdeel van een eucharistieviering in de Pancratius-basiliek in Tubbergen.

