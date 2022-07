Zelfs op koopzondag kan er niet gepind worden in Vroomshoop, het geld is telkens op: ‘Echt asociaal’

Dennis Jongeneel runt in het centrum van Vroomshoop een kledingwinkel. Maar tegenwoordig voelt hij zich steeds vaker bankier. Omdat de pinautomaat niet werkt, vragen inwoners bij winkels of ze daar contant geld kunnen pinnen. „Te gek voor woorden”, zegt Jongeneel, die best bereid is een dorpsgenoot in nood te helpen. „Maar ik kan toch niet iedereen hier laten pinnen? De bankkosten gaan voor mij ook omhoog en meer dan 50 euro doe ik sowieso niet.” Voor de Dorpsraad Vroomshoop-Geerdijk reden om actie te voeren.