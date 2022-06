Zelfs zitten op bankje langs kanaal is onveilig in Vroomshoop: ‘Je kunt er vergif op innemen dat dit op meerdere plekken speelt’

VROOMSHOOP - Dat huizen langzaamaan verzakken en soms te gevaarlijk zijn om in te verblijven, is bekend. Maar zelfs even uitrusten langs het kanaal in Vroomshoop, blijkt een risico. De gemeente Twenterand heeft een bankje aan het Zwolsekanaal, een zijtak van kanaal Almelo - De Haandrik, afgezet met linten omdat het zand onder de tegels is weggespoeld.