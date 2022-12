Zes reeën doodgereden in Westerhaar als gevolg van vandalisme: ‘We zijn het spuugzat’

Celstraf voor man (38) uit Vroomshoop na maandenlan­ge seksuele relatie met stiefdoch­ter (14)

Een 38-jarige man uit Vroomshoop is veroordeeld voor een maandenlange seksuele relatie met zijn stiefdochter. Het kwetsbare meisje was destijds 14 jaar. De rechtbank in Almelo legde een celstraf op van twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Volgens de rechters zag de man maar deels in wat hij verkeerd heeft gedaan.

29 november