Zo is het leven voor Sophia (13), Anna (11), Julia (11) en Chomper (7) langs het Twentse kanaal: ‘Verdrietig, boos en bang’

Brandweer redt twaalf koeien uit donkere gierkelder in Hellen­doorn: ‘Gevaarlijk, maar shit happens’

Brandweerlieden uit Hellendoorn en Den Ham hebben zondagochtend twaalf koeien gered. Die waren op een boerderij aan de Hammerweg in Hellendoorn door een gat in het rooster in een gierkelder gevallen. Een langdurige inzet volgde, die zeker niet zonder risico was. „Tsja, shit happens”, aldus postcommandant Herman Gerritsen.